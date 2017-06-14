Юнкер обвинил Трампа в «отречении» от борьбы за спасение планеты

AFP Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обвинил президента США в том, что тот «отрекся» от борьбы против глобального потепления после того, как Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Парижского соглашения по климату. Одновременно Юнкер подтвердил намерения Евросоюза и дальше продолжать борьбу. Об этом он заявил, выступая в среду, 14 июня, перед депутатами Европейского парламента. «Выход США из Парижского соглашения — больше, чем грустное событие. Это знак отречения от общего дела, направленного на спасение нашей планеты», — заявил Жан-Клод Юнкер, выступая в Страсбурге. Его слова приводит агентство AFP. В ходе своей речи глава Еврокомиссии также отметил — под аплодисменты евродепутатов, — что Евросоюз не собирается «проводить новые переговоры по Парижскому соглашению». Это было первое выступление Юнкера после решения США выйти из соглашения. О том, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату, Дональд Трамп заявил 1 июня. Президент Франции Эмманюэль Макрон, лидеры многих европейских стран, а также предшественник Трампа Барак Обама назвали это решение ошибочным. Макрон также подчеркнул, что Франция не намерена пересматривать масштаб и уровень договоренностей, и призвал страны, подписавшие соглашение, объединить усилия. Соглашение, заключенное на Конференции по климату в Париже в 2015 году, ставит своей целью борьбу с климатическими изменениями и их социальными последствиями.