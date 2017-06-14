Конгрессмен Скализ ранен в результате вооруженного нападения в Вашингтоне

О точном числе пострадавших не сообщается. По данным полиции, подозреваемый в нападении задержан, правоохранительные органы изучают обстоятельства инцидента. Fox News со ссылкой на сенатора Майка Ли сообщает, что Скелиз получил ранение в бедро из огнестрельного оружия, также ранены несколько помощников конгрессмена. Кроме того, по данным телеканала Си-эн-эн, ранения получили еще двое полицейских. О возможных мотивах нападавшего полиция не сообщает. Как рассказали очевидцы, стрельба началась, когда конгрессмены играли в бейсбол. Конгрессмен-республиканец Моррис Брукс, находившийся во время инцидента на соседней бейсбольной площадке, сообщил Си-эн-эн, что нападавший стрелял из ружья. Со слов республиканца, нападавший произвел от 50 до 100 выстрелов. По словам Брукса, стрелявший - белый человек средних лет, невысокого роста. На место происшествия, как сообщают очевидцы в социальных сетях, прибыло большое число полицейских. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил в "Твиттере", что президент США Дональд Трамп в курсе произошедшего.