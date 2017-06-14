Британские консерваторы и Демократическая юнионистская партия, которые проводят переговоры о сотрудничестве, решили отложить объявление о результатах диалога из-за пожара в жилом доме на западе Лондона. Пожар в многоэтажном жилом доме в британской столице начался в ночь на среду и продолжается уже несколько часов. Пожарные сообщают, что есть погибшие, однако их точное число пока неизвестно. По данным местных властей, до 600 человек могли находиться в здании в момент возгорания. Представители Консервативной партии и ДЮП решили, что сейчас неподходящий момент для оглашения деталей соглашения между партиями. Об этом Би-би-си рассказали источники в Демократической юнионистской партии. По данным источников, консерваторам и ДЮП удалось согласовать могие условия сотрудничества и сейчас переговоры находятся на завершающей стадии, когда стороны уточняют детали соглашения. Предположительно, о результатах переговоров тори и ДЮП будет объявлено в конце недели. Это означает, что начало переговоров о выходе Британии из Евросоюза также, скорее всего, будет перенесено на более поздний срок. Ранее министр по выходу из Евросоюза Дэвид Дэвис заявлял, что хотя в свете плохих результатов выборов для консерваторов значительную часть программных обещаний придется пересмотреть, сам "брексит" пересмотрен не будет. Министр добавил, что намерен начать переговоры по "брекситу" с представителями ЕС уже на следующей неделе.