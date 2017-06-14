Путин упрекнул Армению за ограничение суверенитета

В интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на американском телеканале Showtime, Владимир Путин призвал не демонизировать Россию, которая является суверенной страной. Он заявил, что можно посчитать на руках страны, которые могут пользоваться своим суверенитетом. «Многие страны обременены так называемыми союзническими обязательствами. По сути, они сами по собственной инициативе ограничили собственный суверенитет», — сказал Путин.

Напомним, что в 2013 году Армения «за одну ночь», как сказал Серж Саркисян, приняла решение о вступлении в Евразийский союз и тем самым «обременила себя союзническими обязательствами». Членство в ЕАЭС привело к резкому снижению экономических показателей Армении, ее торговых связей, в том числе, со странами ЕАЭС, снижению уровня безопасности, апогеем чего стала Апрельская война.

Збигнев Бжезинский в беседе с Эдуардом Абрамяном («Аравот») сказал, что удивлен, как Армения отстаивает интересы России, не думая о собственных интересах.

Видимо, так же удивлен Владимир Путин, который не понимает, как можно «по собственной инициативе ограничивать свой суверенитет».

Путин, скорее всего, имел в виду европейские страны, которые «обременены» НАТО и ЕС, но Армении следует извлечь урок из слов «стратегического союзника».