Давид Бабаян: Арцах не намерен сбивать гражданские самолеты

Не стоит политизировать использование воздушного пространства Арцаха для осуществления рейса компании Turkish Airlines. Об этом заявил пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян армянским СМИ. Следует относиться к этому в свете гуманитарных норм и транспортных соглашений, считает он. Напомним, что сайт www.flightradar24.com зафиксировал пролет рейса Стамбул-Баку через воздушное пространство Арцаха. По словам Давида Бабаяна, через воздушное пространство Арцаха осуществляются и другие рейсы – в Европу, на Ближний Восток. Он заверил, что азербайджанские самолеты в небе над Арцахом не летают. «Даже если Стамбул-Баку пролетает над Арцахом, нам следует рассматривать это как международный рейс. Мы же не террористы, чтобы сбивать гражданские самолеты», говорит он. При этом Давид Бабаян напомнил, что Азербайджан грозит сбивать самолеты, если начнутся рейсы Ереван-Степанакерт. Это терроризм, говорит Давид Бабаян.