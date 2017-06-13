ООН о Донбассе: 10 тысяч погибших, пытки и безнаказанность

Конфликт в Донбассе продолжается, и перспективы его завершения пока не видно, говорится в новом докладе ООН, охватывающем период с февраля по май этого года. С начала боев на востоке Украины в апреле 2014 года погибли по меньшей мере 10 090 человек, среди них 2777 мирных жителей. В ООН заявляют, что стороны вооруженного конфликта неоднократно нарушали соглашения о прекращении огня, кроме того, по обе стороны линии соприкосновения применялись пытки. "Сохранялась практика применения пыток: были задокументированы новые инциденты. Вызывает беспокойство, что неэффективное расследование пыток укореняет чувство безнаказанности", - говорится в документе. Только за период с февраля по май 2017 года мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала 36 смертей и 157 ранений среди гражданских лиц. Всего с начала конфликта ранены 23 966 человек. При этом в ООН такие оценки относительно погибших и раненых называют сдержанными и отмечают, что они базируются лишь на имеющихся сейчас данных, а реальные цифры, вероятно, выше. Более 1,6 млн человек стали вынужденными переселенцами, а около 3 млн человек остались на территориях, контролируемых вооруженными группами. В организации говорят о новых случаях незаконного лишения свободы, исчезновений и похищений. Кроме того, авторы доклада указывают, что весной - впервые с момента аннексии Крыма - 12 человек, арестованных до начала конфликта, передали на материковую часть Украины. Мониторинговая миссия ООН провела интервью с этими людьми и задокументировала серьезные нарушения права на физическую и психическую неприкосновенность в тюрьмах Крыма, а также России, "куда их перевели вопреки нормам международного гуманитарного права". На Украине при этом отмечены "систематические нарушения права на справедливое судебное разбирательство в делах, связанным с конфликтом". "Следствие по таким резонансным делам, как убийство протестующих на Майдане и насилие 2 мая 2014 года в Одессе, кажется выборочным. Прошло три года, и ни один из чиновников, причастных к этим убийствам и насильственным смертям, до сих пор не был привлечен к ответственности", - заявили в ООН. Выводы доклада ООН базируются на интервью с 252 свидетелями и жертвами нарушений прав человека, а также на наблюдениях во время мониторинговых визитов по обе стороны от линии соприкосновения.