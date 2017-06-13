В Сенате США договорились об ужесточении санкций против России

Республиканцы и демократы в Сенате США поздно вечером во вторник, 12 июля, договорились о принятии нового пакета санкций против России, чтобы наказать ее за предполагаемое вмешательство в кампанию по выборам американского президента. Влиятельные сенаторы из двух комитетов - по делам банков и иностранным делам - объявили, что новые штрафные меры против России будут включены в законопроект о санкциях против Ирана, чтобы ускорить процесс их принятия. "Поправки к ныне обсуждаемому законопроекту о санкциях против Ирана предусматривают сохранение и существенное расширение санкций против правительства России в ответ на нарушение территориальной целостности Украины и Крыма, наглые кибератаки и вмешательство в выборы и продолжающуюся агрессию в Сирии", - заявили сенаторы. Новые санкции против ключевых элементов экономики РФ Новые санкции предполагается ввести против коррумпированных российских представителей и лиц, причастных к нарушениям прав человека, поставкам оружия правительству президента Сирии Башара Асада и кибератакам "от имени российского правительства". Предусмотрено также введение новых санкций против ключевых элементов российской экономики - горнодобывающей промышленности, металлургии, судостроения и железных дорог. При этом в документ внесены положения, которые не позволят президенту отменить или смягчить санкции против России без согласования с Конгрессом. Согласование с Конгрессом "Придавая существующим санкциям силу закона и настаивая на участии Конгресса при принятии любого решения об их ослаблении или отмене, мы гарантируем, что Соединенные Штаты будут продолжать наказывать президента Путина за его безрассудные и дестабилизирующие действия. Эти дополнительные санкции также пошлют мощный сигнал от обеих партий России и любой другой стране о том, что они будут наказаны, если попытаются вмешиваться в наши выборы", - заявил сенатор-демократ Чак Шумер. Голосование по новому пакету санкций против России состоится предположительно уже в среду, 14 июня. Ожидается, что законопроект получит мощную поддержку от представителей обеих партий в Сенате.