Аппатурай: членство Армении в ОДКБ - не проблема для НАТО

Несмотря на разные позиции, все страны-участницы НАТО принимают и поддерживают дружественные отношения между Альянсом и Арменией, заявил в Ереване спецпредставитель генерального секретаря НАТО в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай. Касаясь вопроса о том, что Турция периодически вмешивается в процесс урегулирования карабахского конфликта, оказывая поддержку Азербайджану, он отметил: «Ясно, что у союзников НАТО разные политические отношения с региональными игроками. Но важно помнить, что, несмотря на эти разные позиции, все они принимают и поддерживают последовательные, дружественные и надежные отношения между НАТО и Арменией. Думаю, Армения также приветствует эти последовательные отношения со странами-участницами НАТО посредством Альянса». По его словам, членство Армении в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ не вызывает у НАТО никаких нареканий. «Для НАТО Армения была и остается надежным партнером. Если честно, я не прогнозирую никаких резких сдвигов. Не думаю, что у Армении тоже есть подобные намерения», - заметил Аппатурай, добавив, что сотрудничество Армения – НАТО продолжится.