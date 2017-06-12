Джеймс Аппатурай констатировал ощутимый прогресс в отношениях Армении и НАТО

Говоря об отношениях Армении и НАТО, хочу процитировать отрывок из состоявшейся у меня недавно беседы с главой Минобороны: у нас отличное деловое сотрудничество по многочисленным направлениям, прогресс очевиден. Об этом, как передает Panorama.am, заявил на пресс-конференции в Информационном центре НАТО в Ереване Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Он поблагодарил Армению за вклад в миротворческие усилия НАТО в Афганистане и Косово.

По словам Джеймса Аппатурая, в ближайшее время в Брюсселе состоится собрание глав Минобороны стран, контингенты которых находятся в Афганистане, в собрании примет участие и министр обороны Армении Виген Саркисян.

«Во многих сферах сотрудничество Армения-НАТО определяется очень широким рамочным соглашением», – цитирует Аппатурая издание.

Аппатурай отметил, что с Арменией обсуждается вопрос расширения национальной миссии в Афганистане. Он также сказал, что Альянс будет приветствовать подписание рамочного соглашения между Арменией и ЕС, и это скажется на отношениях НАТО и Армении.