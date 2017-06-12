Серж Саркисян: совместными усилиями мы обеспечим наращивание стратегического союзничества Армении и России

Серж Саркисян сегодня по случаю государственного праздника Российской Федерации - Дня России, посетил посольство РФ в Армении и поздравил посла Ивана Волынкина, персонал посольства и в их лице братский народ России, пожелал мира и благоденствия. Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, Серж Саркисян по случаю праздника также направил поздравительные послания президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину президент Серж Саркисян подчеркнул, что за прошедшие годы армяно-российские отношения, опирающиеся на прочный фундамент многовековой дружбы и братства народов наших стран, обогатились качественно новым содержанием. Активный политический диалог, конструктивное взаимодействие по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня, совместная реализация двусторонних проектов в экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, по словам президента РА, в полной мере отвечают интересам союзнических отношений Армении и России. «Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса стратегического союзничества Армении и России, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, во благо наших стран и народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности»,- говорится в направленном президенту РФ поздравительном послании.