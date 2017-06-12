На парламентских выборах во Франции лидирует партия Макрона

После подсчета 100% голосов партия нового президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед!" стала лидером по итогам первого тура французских выборов. За нее в воскресенье, 11 июня, проголосовали 28,21% избирателей, а вместе с их союзниками из "Демократического движения" они набрали 32,32%. Таким образом, после второго тура партия Макрона может занять 400-440 из 577 мест в Национальном собрании, сообщил институт Kantar Public-Onepoint.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) уже поздравила Макрона с "большим успехом" его партии в первом туре выборов, сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Канцлер подчеркнула, что это демонстрирует стремление французов к реформам.

Обе традиционные партии потерпели поражение. Консервативная партия "Республиканцы" набрала 15,77%, а Французская социалистическая партия, обладающая большинством в нынешнем составе нижней палаты парламента, - лишь 7,44% голосов. Правопопулистский "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 13,2% и, по всей видимости, не сможет создать собственную фракцию, для которой необходимы не менее 15 депутатов.

Явка избирателей была наиболее низкой за последние 60 лет и составила около 50 процентов.

Французская избирательная система предполагает голосование в 577 одномандатных округах в два тура. Чтобы обеспечить себе место в парламенте уже в первом туре выборов, кандидату в своем избирательном округе нужно набрать более половины голосов. Если ни одному из них это не удастся, то 18 июня состоится второй раунд голосования. В нижнюю палату парламента - Национальное собрание - пройдет кандидат, получивший большинство голосов.