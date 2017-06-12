На референдуме в Пуэрто-Рико решили присоединиться к США

Жители Пуэрто-Рико на референдуме одобрили обращение к конгрессу США с просьбой присоединить остров к Америке и сделать его 51-м американским штатом. Сейчас Пуэрто-Рико представляет собой свободно ассоциированное с США государство. При этом остров фактически подконтролен Соединенным Штатам. Явка на референдуме составила всего 23%. За присоединение к США высказались 97% пришедших на избирательные участки. Результаты референдума не обязывают власти Пуэрто-Рико запускать процедуру присоединения. К тому же окончательное решение будет за конгрессом США. Это уже пятый референдум о статусе Пуэрто-Рико, предыдущий состоялся в 2012 году. На нем 60% проголосовавших высказались за присоединение к США. Однако американский конгресс не предпринял никаких действий после того референдума. Пятый референдум о статусе Пуэрто-Рико созвал губернатор острова Рикардо Росселло, вступивший в должность 2 января 2017 года. Он утверждает, что присоединение к США в качестве 51-го штата - это единственный способ разрешить тяжелый экономический кризис, в котором находится его страна. Внешний долг острова составляет 72 млрд долларов, а ВВП - около 103 млрд долларов. Сторонники вхождения в состав США утверждают, что эта мера позволит получить федеральное финансирование и более гибкие условия банкротства.