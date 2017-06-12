Сенат США готов резко ужесточить санкции против России

Сенат США близок к заключению двухпартийного соглашения об ужесточении санкций в отношении России за предполагаемое вмешательство Москвы в кампанию по выборам американского президента в 2016 году. Соответствующий консенсус в палате уже сложился, и сенаторы могут принять соответствующий законопроект уже на этой неделе, сообщает журнал Politico в статье, обнародованной в воскресенье, 11 июня. Как отмечает издание, главные разногласия между демократами и республиканцами касаются степени ужесточения санкций против России. Демократы настаивают на жестком пакете мер, который не позволит президенту США Дональду Трампу ослабить санкции против Кремля. В то же время республиканцы считают, что связывать руки президенту не следует. Наказать Россию за вмешательство в выборы Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Россия должна быть наказана за вмешательство в американские выборы. "Любой конгрессмен, кто не хочет наказывать Россию за то, что она делает, предает демократию. И если президент не подпишет законопроект, призванный наказать Россию, но он тоже предаст демократию", - заявил он 11 июня. Сенатор-демократ Жан Шахин - другой ключевой игрок на переговорах об ужесточении санкций - заявила, что "поскольку Кремль вмешался в наши выборы, сейчас наиболее подходящий момент для принятия законопроекта, имеющего зубы". Со своей стороны глава сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер на минувшей неделе предположил, что Сенат "примет нечто очень, очень сильное по России, что будет поддержано представителями обеих партий". Он отметил, что сенаторы просто в ярости по поводу российских кибератак в ходе прошедших президентских выборов. Позиция Белого дома Одновременно Коркер признал, что администрация Трампа, как и любая другая, очевидно, не желает, чтобы Конгресс ставил вопрос о законодательном закреплении санкций против России. Сам Белый дом посылает противоречивые сигналы. Один из ключевых советников администрации Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон в мае заявил, что Белый дом, по всей видимости, рассмотрит вопрос об ужесточении санкций против России. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт на минувшей неделе сообщила, что ведутся "разговоры" о возвращении России двух дипломатических комплексов, заблокированных администрацией Барака Обамы в декабре прошлого года. "Мы работаем над восстановлением доверия с российским правительством", - сказала она. Преодоление вето Представитель Белого дома Сара Хакаби Сэндерс, отвечая на вопрос журналистов о том, поддержит ли администрация Трампа требования Сената, заявила, что "администрация привержена существующим санкциям против России и оставит их в силе до тех пор, пока Москва не выполнит в полном объеме своих обязательств по урегулированию кризиса на Украине". "Мы полагаем, что нынешний санкционный режим, зиждущийся на президентских указах, - самый лучший инструмент, чтобы заставить Россию выполнять свои обязательства", - подчеркнула она. Между тем сенатор Линдси Грэм в интервью телекомпании CBS обещал, что если Трамп не подпишет приятый Сенатом законопроект, то сенаторы преодолеют президентское вето.