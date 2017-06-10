Настала пора сопредседателям действовать - официальный Ереван

Серж Саркисян и Эдвард Налбандян встретились с сопредседателями Серж Саркисян 10 июня принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Ричарда Хогланда (США), Стефана Висконти (Франция) и Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся процесса мирного урегулирования карабахской проблемы, коснулись ситуации на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил, а также на государственной границе Армении и Азербайджана, обратились к инцидентам на передовой. Участники встречи отметили важность сохранения сторонами в переговорном процессе приверженности обязательствам, нацеленным на мирное урегулирование конфликта, а также необходимость выполнения достигнутых на высоком уровне договоренностей. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян также принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Эдвард Налбандян обратил внимание сопредседателей на то, что по итогам состоявшейся в апреле в Москве встречи глав МИД Армении, РФ и Азербайджана в присутствии посредников была достигнута договоренность относительно одинакового содержания текста пресс-релиза, который и был опубликован внешнеполитическими ведомствами Армении и РФ. А вот МИД Азербайджана по своему обыкновению не только не выполнил договоренность, но и выступил с нелепым комментарием о том, что якобы на московской встрече главы МИД придали важность не выполнению достигнутых в прошлом году на саммитах договоренностей, а обсуждали состоявшиеся на саммитах переговоры. Глава МИД Армении подчеркнул, что, несмотря на то, что заявление сопредседателей от 18 мая было не первым адресным заявлением, Азербайджан не только продолжает игнорировать призывы сопредседателей и пренебрегать ими, но и поступать диаметрально противоположным образом. По словам министра, назревает ситуация, когда страны-сопредседатели как формат, обладающий международным мандатом на посредничество в урегулировании проблемы, должны делать не только заявления, но и предпринимать соответствующие конкретные действия, чтобы обуздать эту деструктивную и провокационную политику Азербайджана.