Президент Армении был в Астане, но не принял участия в саммите ШОС

Серж Саркисян побывал в Астане, где посетил выставку Экспо-2017 и армянский павильон. При этом Саркисян не принял участия в саммите ШОС, который в те же дни проходил в Астане. Армения с 2016 года является партнером по диалогу ШОС, и в 2015 Серж Саркисян принимал участие в саммите. На сей раз он, находясь в Астане, не стал участвовать в заседаниях ШОС и не встретился с находившимися там президентами. Во всяком случае, об этом не было публичных информаций. С чем связано то, что Армения не была представлена на саммите ШОС, членами которого стали в Астане Индия и Пакистан? Было ли это требованием одной из стран, или Армения по собственной инициативе дистанцировалась от ШОС? Серж Саркисян уже вернулся в Ереван, фактически, не встретившись с мировыми лидерами, в том числе, Владимиром Путиным. Кстати, буквально за день до отъезда в Астану Саркисян неожиданно провел совещание по вопросам сотрудничества с Китаем. Выяснилось, что в Армении практически нет китайских инвестиций. Саркисян, видимо, хотел выяснить, о чем он сможет говорить с Си Цзиньпинем, если вдруг состоится встреча.