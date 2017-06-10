Министр обороны принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ

10 июня министр обороны Армении Виген Саркисян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда (США), Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспшика. Как сообщает пресс-служба минобороны, обсуждалась ситуация вокруг карабахского конфликта, положение на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск и на армяно-азербайджанской границе. Армянский министр обратил внимание наблюдателей на последние инциденты, приветствовав адресные заявления в этой связи сопредседателей Минской группы. В качестве залога возобновления переговоров Виген Саркисян отметил необходимость реализации заложенных в венском и санкт-петербургском документах договоренностей, касающихся внедрения механизмов мониторинга и расследования механизмов и формирования атмосферы доверия.