Меркель предостерегла от изоляции Катара и Ирана

В связи с конфликтом в регионе Персидского залива канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала не допустить изоляции Катара и Ирана. "Мы надеемся на сотрудничество стран, входящих в Совет сотрудничества государств Персидского залива", - заявила она в Мехико вечером в пятницу, 9 июня, охарактеризовав ситуацию как внушающую беспокойство. По словам главы германского правительства, Берлин не выступает посредником в этом конфликте, но исходя из собственных национальных интересов будет "следить за тем, чтобы в регионе соблюдался разумный баланс сил". Указав на необходимость мер против поддержки терроризма, Меркель в то же время подчеркнула, что конфликт невозможно разрешить, "если к разговору совершенно не будут привлечены определенные игроки - включая Катар, включая Турцию и включая Иран". "Политическое решение возможно, только когда все поддерживают друг с другом контакт. На этом мы настаиваем", - заявила канцлер ФРГ. В связи с заявлением Меркель агентство Reuters напоминает, что ранее президент США Дональд Трамп высказался за изоляцию Ирана. В то же время Белый дом выступает против блокады Катара, в котором расположена важная американская военная база. "Британские выборы не скажутся на переговорном процессе по Brexit" Итоги парламентских выборов в Великобритании, по мнению Меркель, ничего не изменят в графике переговоров по Brexit. "Судя по тому, что я сегодня услышала от премьер-министра (Терезы Мэй. - Ред.), я исхожу из того, что и Великобритания намерена придерживаться плана переговоров". Канцлер Германии при этом подчеркнул заинтересованность в сохранении добрых отношений с Соединенным Королевством, которое не перестанет быть частью Европы и членом НАТО.