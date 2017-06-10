Трамп впервые заявил о приверженности США пятой статье НАТО

Президент США Дональд Трамп впервые заявил об "абсолютной" приверженности своей страны пятой статье Устава НАТО, которая расценивает нападение на одно из государств-членов альянса как агрессию против всех стран блока. "Я подтверждаю приверженность Соединенных Штатов пятой статье", - заявил он в пятницу, 9 июня, в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. "Мы здесь, чтобы защищать, и это одна из причин, почему я хочу, чтобы все были уверены в силе нашей армии и в том, что она получает достаточное финансирование для того, чтобы обладать этой силой", - подчеркнул Трамп. Ранее, отмечает агентство dpa, Трамп, к удивлению партнеров по Североатлантическому договору, отказывался подтвердить приверженность США 5 статье, что делали все его предшественники. Не сделал он этого заявления и на саммите НАТО, прошедшем в конце мая в Брюсселе. Вместо этого он потребовал у партнеров увеличить свои расходы на оборону.