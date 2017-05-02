КНДР: американские бомбардировщики повысили риск ядерной войны

Участие двух американских бомбардировщиков B-1B Lancer в учениях с Южной Кореей поставило Корейский полуостров на грань ядерной войны, заявили власти КНДР. Тем временем закончена установка американской противоракетной обороны THAAD, она уже сейчас может сбивать ракеты Северной Кореи. "Безрассудная военная провокация подталкивает ситуацию на Корейском полуострове ближе к грани ядерной войны", - говорится в сообщении, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). В заявлении Пхеньяна подчеркивается, что бомбардировщиики отработали сброс ядерных бомб на крупные объекты, тогда как президент США Дональд Трамп тем временем "вместе с другими американскими ястребами требует превентивного ядерного удара [по КНДР]". Трамп ранее не исключал любых сценариев развития событий на Корейской полуострове, но не говорил о возможных ударах. Ранее во вторник стало известно, что накануне на Корейском полуострове появились два американских бомбардировщика B-1B Lancer, чтобы принять участие в совместных учениях с Южной Кореей. В министерстве обороны Южной Кореи заявили, что размещение бомбардировщиков стало частью усилий по сдерживанию провокаций со стороны Северной Кореи и реагированию на угрозы, создаваемые ядерными и ракетными программами КНДР. Сверхзвуковые бомбардировщики B-1B могут оснащаться ядерными бомбами. Командование ВВС США заявило, что бомбардировщики вылетели с базы с американской авиабазы Андерсен на острове Гуам для проведения учений с южнокорейскими и японскими военно-воздушными силами. В учениях помимо американских бомбардировщиков приняли участи южнокорейские истребители F-35 и палубная авиация недавно добравшегося до региона американского авианосца "Карл Винсон". "США обеспечивают постоянное присутствие бомардировщиков в рамках инициативы по поддержке региональной безопасности и наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении американских военных. Во вторник также стало известно, что в Южной Корее закончена установка противоракетной обороны THAAD, поставленной Соединенными Штатами. Она развернута, приведена в боеготовность и уже сейчас может сбивать ракеты Северной Кореи. По мере того, как США увеличивают свое военное присутствие в регионе, Вашингтон и Пхеньян продолжают обмениваться угрозами. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном стала бы для него честью. "Если будет уместно встретиться с ним, я бы это сделал - точно. Я счел бы это за честь", - сказал он в интервью агентству Блумберг. Позже пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер пояснил слова Трампа. По его словам, в настоящий момент такая встреча неуместна. Переговоры возможны только в том случае, если КНДР проявит добрую волю и откажется от ядерных угроз, заявил пресс-секретарь Трампа. В минувшую субботу Северная Корея произвела очередной тестовый запуск баллистической ракеты к северу от Пхеньяна. Южная Корея сообщила, что испытание не увенчалось успехом и что ракета взорвалась на территории КНДР. Говоря о возможных ответных действиях США в отношении Пхеньяна, Трамп в интервью Блумбергу сказал, что не хотел бы обсуждать эту тему: "Мы не должны рассказывать о том, что намерены делать. Это как игра в шахматы, и я не хочу, чтобы было понятно, что я замышляю". В последнее времчя США, страны Запада и Китай наращивают военное присутствие в Азииатско-Тихоокеанском регионе. В субботу в регион к юго-востоку от Японии прибыл французский десантный корабль для проведения в регионе совместных с кораблями США и Британии маневров. Накануне стало известно, что крупнейший корабль морских сил самообороны Японии будет охранять американские суда снабжения, которые сопровождают авианосец "Карл Винсон" в походе к Корейскому полуострову. Это первая операция Японии после изменения законодательства о роли вооруженных сил страны.