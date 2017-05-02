Марин Ле Пен: Макрон - всего лишь преемник Олланда

Марин Ле Пен, крайне правый кандидат в президенты Франции, обвинила своего проевропейски настроенного соперника Эммануэля Макрона в том, что он "кандидат преемственности". Она напомнила, что он входил в кабинет министров весьма не популярного президента Франсуа Олланда. Если верить опросам общественного мнения, Макрон опережает Ле Пен на 20%. Второй тур голосования пройдет в воскресенье. Тем временем сам Макрон сказал в интервью Би-би-си, что Евросоюз должен быть реформирован, так как в противном случае становится реальной перспектива "фрексита". Одновременно с этим в Париже произошли столкновения между некоторым участниками традиционной первомайской демонстрации и полицией. Двое полицейских получили ожоги, после того как демонстранты в масках забросали их бутылками с зажигательной смесью. Полиция применила слезоточивый газ. Хотя пять основных профсоюзов Франции призвали своих членов не голосовать за Марин Ле Пен, лишь два из них выступили в поддержку Макрона. Несколько ранее 88-летний отец Марин Ле Пен, который основал "Национальный фронт" и с которым Марин Ле Пен разорвала отношения, принял участие в митинге в Париже рядом со статуей Жанны д'Арк, которую "Национальный фронт" считает символом патриотизма. Традиционно именно здесь Жан-Мари Ле Пен проводил свои первомайские митинги, но на этот раз туда пришли лишь несколько сотен человек, сообщает парижский корреспондент Би-би-си Хью Скофилд. Марин Ле Пен уже несколько лет пытается модернизировать партию и на своем митинге в Париже назвала себя кандидатом "перемен, веры и действий". Она подвергла резкой критике Эммануэля Макрона, назвав его кандидатом "патологической преемственности, поставившей страну на путь, усыпанный бездыханными телами рабочих мест, которые ушли за границу, руинами обанкротившихся бизнесов и дырами бюджетного и торгового дефицитов". "Эммануэль Макрон - это просто Франсуа Олланд, который цепляется за власть, как ракушка к днищу корабля", - сказала она на митинге в одном из северных пригородов Парижа. 48-летняя Ле Пен играет на антиевропейских настроениях избирателей и обещает в случае избрания провести референдум по вопросу о членстве Франции в ЕС. Она пользуется поддержкой в сельских районах, а также в департаментах, где раньше процветала промышленность. Марин Ле Пен обещает вернуть Парижу контроль над границами страны, а также прекратить иммиграцию. 39-летний Эммануэль Макрон, лидер недавно созданного движения "Вперед" (En Marche), сказал в интервью Би-би-си, что хотя он и убежден, что членство в ЕС чрезвычайно важно для народа Франции, Евросоюз должен быть реформирован. "Мы должны принимать факты, слушать наш народ и услышать, что он очень недоволен, и что дисфункция ЕС продолжаться не может", - сказал он. "Я считаю, что с первого же дня [моего президентства] у меня будет мандат добиваться глубоких реформ Европейского союза и нашего европейского проекта". По его словам, было бы "предательством" позволить Евросоюзу функционировать, как прежде. "Я не хочу этого. Потому что затем у нас будет "фексит", или же нам опять придется иметь дело с "Национальным фронтом".