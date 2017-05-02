Путин бессилен в деле продаж оружия Азербайджану

Российский политолог Модест Колеров в беседе с 1in.am заявил, что «решение правительства России о продолжении поставок оружия Азербайджану на деле противоречит позиции президента Путина, который в свое время сказал, что поставки вооружений в зону конфликта безнравственны». «Поставки осуществляются в рамках договора 2007 года, о котором Медведев и Рогозин заявили в прошлом году, отметив, что договор продолжает осуществляться», сказал Колеров, добавив, что между Путиным и Медведевым наблюдаются противоречия. Возможно, такие противоречия действительно существуют. Например, над Медведевым открыто «ржут» на КВН и в Комеди клаб Гарика Мартиросяна. Не исключается, что расследование о собственности Медведева – также дело Кремля. Но стоит обратить внимание на другое обстоятельство. Ранее российские политологи говорили, что поставки вооружений в Азербайджан обусловлены намерением России держать под контролем эту страну, и это оружие против Арцаха применяться не будет. После Апрельской войны этот тезис внезапно испарился, и нужно было придумать нечто новое. И вот, один из апологетов Кремля выдвигает новую идею – о противоречиях между Путиным и Медведевым. На деле это старая песня и «добром царе и злом барине». Ничего другого, видимо, придумать не могли.