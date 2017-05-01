В Карабахском урегулировании решающей будет воля народа - МИД Ирана

В деле урегулирования карабахского конфликта основными будут два фактора – время и настроенность конфликтующих сторон. Об этом, как сообщает Press TV, заявил споуксмен МИД Ирана Бахрам Касеми, отвечая на вопрос об активизации роли России в карабахском урегулировании.

По его словам, подобные конфликты не решаются на одном факторе. «В урегулировании роль играют многочисленные факторы. В итоге они должны совместиться, чтобы конфликт был решен. Поэтому считаю, что мнение, будто конфликт может быть урегулирован одним человеком или одной страной, не верны», сказал он.

Касеми подчеркнул, что одним из основных факторов карабахского урегулирования является народ. «В деле урегулирования карабахского конфликта решающей будет воля народа», добавил он.