Азербайджан и Турция начали совместные военные учения

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, 1 мая начались совместные тактические учения Вооруженных сил двух стран с боевыми стрельбами. Как сообщает АПА, основной целью учений, которые пройдут до 5 мая, является улучшение координации посредством проведения обмена опытом между Вооруженными силами Азербайджана и Турции, а также достижение взаимодействия военных подразделений обеих стран с помощью совместных планирований штабов, повышения готовности и способностей подразделений проводить операции. На совместные учения будут привлечены бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.