Трамп вновь допустил, что Россия вмешивалась в выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность вмешательства России в предвыборную кампанию 2016 года с помощью хакерских атак, но отмел возможность сговора своего предвыборного штаба с российскими спецслужбами. В интервью телеканалу Си-би-эс Трамп подчеркнул, что необходимо разобраться, кто взламывал серверы Демократической партии и электронную почту одного из главных советников Клинтон Джона Подесты и затем публиковал избранные места из переписки демократов. "Если вы не поймали хакера с поличным, то очень трудно сказать, кто взломал. Но все-таки я допускаю, что это Россия. Но это мог быть и Китай, и много разных других групп", - сказал Трамп. На уточняющий вопрос ведущего программы "Лицом к нации" Джона Дикерсона, означают ли слова президента неуверенность на этот счет, Трамп ответил: "Нет. Мы должны выяснить, что произошло. Я был бы рад выяснить, что произошло. Но могу сказать вам одно: мы [штаб Трампа] никакого отношения к этому не имели. Никакого отношения не имели, и все это знают". Когда Дикерсон заметил, что американские спецслужбы сходятся в том, что вмешательство России в американские выборы имело место, Трамп ответил, что он не оспаривает этот вывод, но заметил, что демократы сами не давали ФБР вести расследование. Трамп ранее уже допускал возможность причастности России к кибератакам в ходе американских выборов, однако всегда добавлял, что такие атаки осуществляет не только Россия. Во время предвыборной кампании и в первые несколько недель после избрания Трамп неоднократно делал примирительные заявления в адрес России, что породило обвинения в том, что кибератаки с признаками участия российских спецслужб совершались в его интересах. Трамп всегда отвергал эту версию. 20 марта на слушаниях в комитете палаты представителей по разведкедиректор ФБР Джеймс Коми сообщил, что ФБР ведет расследование связей штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами. Российские власти последовательно отрицали обвинения во вмешательстве в ход американских выборов.