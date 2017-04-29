Общероссийская акция "Надоел", организованная "Открытой Россией", проходит в городах России в субботу, 29 апреля. Ее участники требуют от президента РФ "соблюдения Конституции РФ, в частности принципа сменяемости власти". Цель - добиться от Владимира Путина отказа от выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2018 года. Для этого активисты движения разработали бланки и инструкции по отправке официальных писем, которые заполняют участники акции. В Петербурге ОМОН начал окружать активистов и задерживать некоторых из них. По оценке корреспондента DW, на месте не меньше 50 полицейских автомобилей.