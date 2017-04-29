Госминистр Ливана в Ереване почтил память невинных жертв Геноцида армян

Находящаяся с визитом в Армении делегация во главе с государственным министром Республики Ливан по вопросам планирования Мишель-Пьером Фараоном 29 апреля посетила мемориальный комплекс в память жертв Геноцида армян “Цицернакаберд”. Ливанская делегация воздала дань уважения памяти невинных жертв и возложила венок к мемориалу. Ливанский госминистр в сопровождении министра экономического развития и инвестиций Армении Сурена Караяна посетил также Музей-институт Геноцида армян, сообщает пресс-служба ведомства. "Во всей этой боли я увидел надежду – надежду на жизнь. Издалека все кажется другим. А здесь , при виде этих картин, каждый в мире просто должен принять и признать факт Геноцида армян. Самым важным является именно это признание. Мы и сегодня должны приложить усилия, чтобы сообща посредством всех международных инстанций предотвратить кровопролитие в мире", – подчеркнул Мишель-Пьер Фараон в беседе с журналистами.