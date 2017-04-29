Захват парламента Македонии: при чем тут Россия, ЕС и США

  • BBCRussian.com, Русская служба
  • Политика - 29 Апреля 2017, 10:24
Избиение депутатов Собрания Македонии демонстрантами, захватившими в четверг здание парламента, вызвало диаметрально противоположную реакцию на Востоке и на Западе, оставив открытым вопрос о степени влияния России, Евросоюза и США на эти события.

Европейские дипломаты первыми отреагировали на инцидент в Скопье, где толпа демонстрантов ворвалась в здание парламента.

Акцию устроило общественное движение "За единую Македонию". Это сторонники партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО) бывшего премьера страны Николы Груевского.

Протестующие - около 200 человек - проникли сначала в фойе здания, а затем и в зал заседаний Собрания. Некоторые из них были в масках.

В результате нападения на парламент были до крови избиты депутаты и журналисты. Поводом к этой акции насилия послужило избрание спикером парламента этнического албанца Талата Джафери.

"Мы самым решительным образом осуждаем нападение на членов парламента в Скопье", - говорится в совместном заявлении комиссара ЕС по внешней политике Федерики Могерини и комиссара ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана.

ЕС и США с одобрением высказались о назначении нового спикера македонского парламента.

Российский МИД, напротив, обвинил партии, избравшие Джафери, в "попытке силой захватить власть в стране, намеренно выбрав спикера с вопиющими нарушениями установленных процедур".

В придачу Москва возложила ответственность на ЕС и США за политический кризис в Македонии, который длится уже более трех лет и которому не видно конца.

Все это придает вес словам Дэвида Макалистера, немецкого парламентария, возглавляющего в Европейском парламенте комитет по внешней политике. В марте он предупредил, что "геополитика вернулась на Балканы".

Россия говорит в ответ, что Запад слишком много протестует. Москва заявляет, что ЕС и его союзники всячески пытались сместить правительство Груевского и его партии, поддерживая так называемую "албанскую платформу", которая выступает за аннексию Албанией части Македонии и Сербии.

Западные Балканы не впервые становятся очагом международных интриг, и отделить истину от выдумки здесь очень трудно. Но даже самые уравновешенные наблюдатели видят долю правды в том, что Россия стала проявлять больше активности в регионе.

"В последние годы Россия проявляет все больше интереса к Македонии, - говорит живущий в Скопье политический обозреватель Сашо Ордановский. - Она пытается поддержать Груевского через министерство иностранных дел. И делает это очень громко. За последние два года она сказала больше, чем за предыдущие 25 лет. Лавров никогда не упускает случая высказаться".

Однако в самой Македонии предположения о том, что Россия дирижирует хаосом в стране, не берутся в расчет. Действия Москвы рассматриваются здесь как расчетливый оппортунизм.

"Она использует македонский кризис как грязный прием с тем, чтобы заставить Запад тратить свои ресурсы", - считает Ордановский.

Внутренние трудности, с которыми сейчас столкнулись как ЕС, так и США, дают Москве много возможностей сеять раздоры.

"У России нет рассчитанных на долгую перспективу интересов на юго-востоке Европы, - говорит эксперт по Балканам из Университетского колледжа Лондона Эрик Горди. - Но у нее есть заинтересованность в том, чтобы подорвать проект под названием Евросоюз. И делает она это, провоцируя людей на этнический конфликт".

Около четверти населения Македонии - этнические албанцы, получившие после соглашения 2001 года существенные права.

Принимая во внимание этот факт, показное возмущение Москвы по поводу проекта "Великой Албании" - это отвлекающий маневр, говорит Сашо Ордановский.

"По сравнению с тем, что было 25 лет назад, в регионе сейчас царит мир. Никому не придет в голову пересматривать границы, если не случится больших перестановок в правительствах ведущих стран-членов НАТО", - говорит он.

Но все эти соображения не отменяют того, что Македония втянута в чудовищную передрягу, из которой пока не видно выхода.

События четверга уменьшили шансы на заключение сделки между политическими партиями и, соответственно, на создание стабильного правительства.

"Если вы отправляете бандитов в парламент, чтобы бить депутатов, все меньше возможностей остается для компромисса", - констатирует Эрик Горди.

Это мрачная мысль для маленькой страны, которая на своем примере поняла, что интересы великих держав - это палка о двух концах.

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