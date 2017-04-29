Захват парламента Македонии: при чем тут Россия, ЕС и США

Европейские дипломаты первыми отреагировали на инцидент в Скопье, где толпа демонстрантов. Акцию устроило общественное движение "За единую Македонию". Это сторонники партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО) бывшего премьера страны Николы Груевского. Протестующие - около 200 человек - проникли сначала в фойе здания, а затем и в зал заседаний Собрания. Некоторые из них были в масках. В результате нападения на парламент были до крови избиты депутаты и журналисты. Поводом к этой акции насилия послужило избрание спикером парламента этнического албанца Талата Джафери.

"Мы самым решительным образом осуждаем нападение на членов парламента в Скопье", - говорится в совместном заявлении комиссара ЕС по внешней политике Федерики Могерини и комиссара ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана. ЕС и США с одобрением высказались о назначении нового спикера македонского парламента. Российский МИД, напротив, обвинил партии, избравшие Джафери, в "попытке силой захватить власть в стране, намеренно выбрав спикера с вопиющими нарушениями установленных процедур". В придачу Москва возложила ответственность на ЕС и США за политический кризис в Македонии, который длится уже более трех лет и которому не видно конца. Все это придает вес словам Дэвида Макалистера, немецкого парламентария, возглавляющего в Европейском парламенте комитет по внешней политике. В марте он предупредил, что "геополитика вернулась на Балканы". Россия говорит в ответ, что Запад слишком много протестует. Москва заявляет, что ЕС и его союзники всячески пытались сместить правительство Груевского и его партии, поддерживая так называемую "албанскую платформу", которая выступает за аннексию Албанией части Македонии и Сербии. Западные Балканы не впервые становятся очагом международных интриг, и отделить истину от выдумки здесь очень трудно. Но даже самые уравновешенные наблюдатели видят долю правды в том, что Россия стала проявлять больше активности в регионе. "В последние годы Россия проявляет все больше интереса к Македонии, - говорит живущий в Скопье политический обозреватель Сашо Ордановский. - Она пытается поддержать Груевского через министерство иностранных дел. И делает это очень громко. За последние два года она сказала больше, чем за предыдущие 25 лет. Лавров никогда не упускает случая высказаться". Однако в самой Македонии предположения о том, что Россия дирижирует хаосом в стране, не берутся в расчет. Действия Москвы рассматриваются здесь как расчетливый оппортунизм. "Она использует македонский кризис как грязный прием с тем, чтобы заставить Запад тратить свои ресурсы", - считает Ордановский. Внутренние трудности, с которыми сейчас столкнулись как ЕС, так и США, дают Москве много возможностей сеять раздоры. "У России нет рассчитанных на долгую перспективу интересов на юго-востоке Европы, - говорит эксперт по Балканам из Университетского колледжа Лондона Эрик Горди. - Но у нее есть заинтересованность в том, чтобы подорвать проект под названием Евросоюз. И делает она это, провоцируя людей на этнический конфликт". Около четверти населения Македонии - этнические албанцы, получившие после соглашения 2001 года существенные права. Принимая во внимание этот факт, показное возмущение Москвы по поводу проекта "Великой Албании" - это отвлекающий маневр, говорит Сашо Ордановский. "По сравнению с тем, что было 25 лет назад, в регионе сейчас царит мир. Никому не придет в голову пересматривать границы, если не случится больших перестановок в правительствах ведущих стран-членов НАТО", - говорит он. Но все эти соображения не отменяют того, что Македония втянута в чудовищную передрягу, из которой пока не видно выхода. События четверга уменьшили шансы на заключение сделки между политическими партиями и, соответственно, на создание стабильного правительства. "Если вы отправляете бандитов в парламент, чтобы бить депутатов, все меньше возможностей остается для компромисса", - констатирует Эрик Горди. Это мрачная мысль для маленькой страны, которая на своем примере поняла, что интересы великих держав - это палка о двух концах.