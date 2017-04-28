Парламент Черногории единогласно одобрил вступление в НАТО

Черногорский парламент (скупщина) в пятницу ратифицировал протокол о присоединении страны к НАТО. За это решение проголосовали 46 депутатов. Против вступления Черногории в альянс выступала Россия. Оппозиция бойкотировала заседание. Еще 35 не участвуют в работе парламента с октябре 2016 года, когда в стране прошли выборы. Заседание, на котором рассматривался вопрос о вступлении Черногории в НАТО, проходило в здании скупщины не в Подгорице, а в древней столице страны Цетине. Оппозиция, которая настаивает на референдуме по вопросу о присоединении к НАТО, во время заседания проводила акцию протеста. Ее организатором стала партия "Демократический фронт". Оппозционеры заявили, что не признают ратификацию протокола о согласии на присоединении Черногории к НАТО, передает государственное телевидение. Премьер-министр Душко Маркович назвал голосование историческим событием и сравнил его с первым признанием независимости Черногории в 1878 году. "Членство в НАТО является долгосрочной гарантией суверенитета и территориальной целостности страны", - считает премьер. Социологические опросы показывают, что черногорское общество разделилось на сторонников вступления страны в НАТО и курса на сотрудничество с Россией, которая выступала против присоединения Черногории к альянсу. МИД России осудил решение черногорского парламента. "В Москве не могут не учитывать стратегических последствий этого шага. Поэтому оставляем за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности", - говорится в комментарии министерства. В прошлом году после октябрьских выборов в парламент отношения между Россией и Черногорией предельно обострились. Черногорская прокуратура расследует дело о попытке государственного переворота, в причастности к которой подозревают россиян. Заговорщики, по версии черногорских властей, собирались устроить беспорядки, захватить парламент, убить премьер-министра Мило Джукановича и, как говорил специальный прокурор Миливое Катнич, "остановить Черногорию на ее евроатлантическом пути, и прежде всего - на пути в НАТО". Прокурор Катнич в прошлом году говорил, что покушение на премьера Джукановича планировали "российские националисты", чтобы помешать вступлению Черногории в НАТО. "Безусловно, мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий", - комментировал эти обвинения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.