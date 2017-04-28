Тигран Балаян: Баку ставит под угрозу переговорный процесс

Отсутствие на переговорах каких-либо резонных доводов Баку пытается пополнить провокациями. Об этом в беседе с Арменпресс заявил споуксмен МИД Армении Тигран Балаян.

-Отсутствие каких бы то ни было резонных доводов в переговорном процессе Баку пытается пополнить языком провокаций. Баку в очередной раз демонстрирует, что не придает важности переговорам, иначе не ставил бы их под угрозу, прибегнув к очередному нарушению перемирия в день встречи министров ИД.

Подобной провокацией в момент, когда все ждут итогов московской встречи, Баку демонстрирует, что на деле переговоры его не интересуют, и, безотносительно уровня встречи, продолжает держаться за свою годами испытанную политику провокаций.