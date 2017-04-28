tert.am Турция намеревается создать в Нахиджеване военную базу – Арман Навасардян

Tert.am Чрезвычайный и полномочный посол Арман Навасардян заявил, что Турция намеревается создать в Нахиджеване военную базу. «Турецкая политическая мысль посылает в своем роде месседж, в первую очередь, Армении и ее протеже – РФ. Говорится о том, что поскольку между Арменией и РФ установлено тесное военное сотрудничество, которое ассиметрично сотрудничеству Азербайджан – Турция, то Турция предлагает еще больше углубить сотрудничество Азербайджану и высказывает намерение относительно открытия в Нахиджеване военной базы», - сказал он. Арман Навасардян также отметил, что, хотя в Турции и говорят, что согласно Карсскому договору,это полностью выполнимо, поскольку Турция может размещать свои военные силы в Нахиджеване, тем временем 5-ый пункт договора исключает дислокацию какого –либо войскового объединения. «В 4-ой статье говорится, что если на такой шаг пойдут Турция и Азербайджан, значит, будут пересмотрены те границы, которые в 20-х гг. были у Турции. То есть, могут лишиться целостности, если пойдут на такой шаг»,- сказал он. По словам посла, пойдут ли после всего этого они на такой шаг – уже другая сторона вопроса. «Турки рассчитывают на то, что США положительно отнесутся к этому намерению, тогда как, на взгляд Навасардяна, это сомнительно. «Лично я очень сомневаюсь в том, что они идут на такой шаг, мотивируя курдский вопрос: если будет создана военная база, то курдское движение на этой территории будет заблокировано, однако это поспособствует вытеснению курдов в направлении границы Армении. По турецкой версии, они могут разместить курдов на тех территориях Азербайджана, которые расположены на границе Азербайджана и Карабаха, создавая тем самым буферную зону», - отметил он. По словам Армана Навасардяна, Иран будет категорически против решения, которое будет иметь серьезные последствия. Тем не менее, по его словам, армянская сторона также должна воспользоваться поднятием этого вопроса, требуя пересмотреть договор. «Нет ли необходимости в пересмотре договора? Необходимо предпринять серьезные меры для того, чтобы уберечь Нахиджеван от такого посягательства, которое может привести к серьезным проблемам», - сказал он.