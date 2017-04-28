Бюро ПАСЕ объявило вотум недоверия Аграмунту

  • Lragir.am
  • Политика - 28 Апреля 2017, 14:25
Парламентской aссамблеи Совета Европы (ПАСЕ) объявило вотум недоверия Педро Аграмунту в качестве председателя Ассамблеи.

Кроме того, бюро приняло решение, что Аграмунт не уполномочен совершать какие-либо официальные визиты, присутствовать на любых совещаниях или делать какие-либо публичные заявления от имени Ассамблеи в качестве президента.

Старший вице-президент Ассамблеи Роджер Гале заявил, что председатель решил не участвовать в заседании Бюро сегодня и не представил заявление об отставке

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