Бюро ПАСЕ объявило вотум недоверия Аграмунту

Парламентской aссамблеи Совета Европы (ПАСЕ) объявило вотум недоверия Педро Аграмунту в качестве председателя Ассамблеи. Кроме того, бюро приняло решение, что Аграмунт не уполномочен совершать какие-либо официальные визиты, присутствовать на любых совещаниях или делать какие-либо публичные заявления от имени Ассамблеи в качестве президента. Старший вице-президент Ассамблеи Роджер Гале заявил, что председатель решил не участвовать в заседании Бюро сегодня и не представил заявление об отставке