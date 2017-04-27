В офис "Открытой России" (ОР) в четверг, 27 апреля, пришли с обыском сотрудники полиции и ОМОНа. Причина обыска - "проведение следственных мероприятий". Отделение движения ОР "Открытые выборы" занимается поддержкой оппозиционных кандидатов на выборах в России. 26 апреля Генпрокуратура РФ признала "нежелательными" в России зарегистрированные в Великобритании одноименные организации, а 27 апреля Министерство юстиции РФ внесло их в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Сотрудничество с таким организациями предполагает уголовное наказание вплоть до лишения свободы. Кроме того, им запрещается организовывать и проводить публичные мероприятия и участвовать в них. На 29 апреля движение запланировало проведение всероссийской акции "Надоел". Ее устроители намерены потребовать от президента России "соблюдения Конституции РФ, в частности, принципа сменяемости власти". Конечная цель организаторов - сделать так, чтобы Владимир Путин не выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года. 26 апреля пресс-секретарь основателя движения "Открытая Россия" Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен сказала DW, что британские юридические лица, упомянутые в коммюнике Генпрокуратуры, не имеют никакого отношения к движению "Открытая Россия" в РФ. "Это сетевое общественное движение, и по законам Российской Федерации - пусть даже и неправовым, но которые мы исполняем, - оно не может ни иметь счетов, ни, тем более, получать на них какие-либо деньги из-за рубежа", - пояснила она, подчеркнув, что движение зарегистрировано на территории РФ по законам Российской Федерации.