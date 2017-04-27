Минская группа ОБСЕ присоединится ко встрече глав МИД по Карабаху - Захарова

В МИД России сообщили, что в ходе трехсторонней встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств Армении, России и Азербайджана предполагается уточнить позиции сторон по наиболее проблемным аспектам урегулирования. Как сообщает Sputnik, посредники Минской группы ОБСЕ присоединятся ко встрече глав МИД Армении, России и Азербайджана в Москве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями в Москве 28 апреля пройдет встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении по вопросам нагорно-карабахского урегулирования. На определенном этапе к министрам присоединятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху", — сообщила Захарова на брифинге. Представитель МИД России отметила, что в ходе обсуждения предполагается уточнить позиции сторон по наиболее проблемным аспектам урегулирования и определиться относительно дальнейших модальностей переговорного процесса. Ранее сообщалось, что главы МИД России, Армении и Азербайджана встретятся в Москве 28 апреля, чтобы обсудить карабахский конфликт.



