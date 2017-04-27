Близ аэропорта Дамаска произошел мощный взрыв

Мощный взрыв раздался в четверг утром в районе международного аэропорта Дамаска. По словам очевидцев, взрыв был слышен в сирийской столице за 30 километров от места происшествия. Причины и последствия инцидента пока неизвестны. Сообщается также о сильном пожаре. Как передает подконтрольный проиранскому движению "Хезболла" ливанский телеканал "Аль-Манар", взорвались хранилища топлива и склады близ аэропорта. Вероятной причиной взрыва стал удар израильской авиации, утверждает "Аль-Манар". По информации ливанского телеканала, взрыв причинил только материальный ущерб, жертв нет. Израильские СМИ сообщают, что в районе аэропорта взорвался склад боеприпасов, которые используют боевики "Хезболлы".