4 упрека НАТО на конференции по безопасности в Москве: насколько они обоснованны

В четверг, 26 апреля, в российской столице открылась VI Московская конференция по международной безопасности, организованная министерством обороны РФ. Ключевые мероприятия первого дня были посвящены вопросам глобальной и европейской безопасности. Выступавшие особое внимание уделили теме охлаждения отношений России и Запада, практически единогласно возложив вину за него на НАТО. DW выделила четыре основных претензии, предъявленных Североатлантическому альянсу, и разобралась в их обоснованности. Наращивание военных сил "Европа постепенно превращается из наиболее стабильного и спокойного в военном отношении региона в зону повышенной напряженности и конфронтации", - с таких слов начал свое выступление начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. По его словам, главная причина сложившегося положения вещей - ухудшение взаимоотношений между Россией и НАТО: "Сегодня они находятся в самой низкой точке с момента окончания холодной войны". Из-за того, что в НАТО считают Россию "главным источником военных угроз", по словам Герасимова, альянс резко нарастил масштабы военной деятельности на своем восточном фланге: "По всей линии соприкосновения России и НАТО накапливается наступательное вооружение, наращивается емкость аэродромов и портов, создаются центры для хранения запасов". По словам генерала, "все эти действия блока носят деструктивный и провокационных характер", а Россия вынуждена принимать меры "для парирования угрозы". Между тем наращивание военного потенциала в Европе ведется с обеих сторон. И если Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих, то НАТО отправляет лишь четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат. Увеличение военных расходов "Идет чрезмерная и необоснованная милитаризация Европы", - подхватил второй докладчик, министр обороны Беларуси Андрей Равков. По его мнению, одна из причин этого - лоббирование интересов оборонно-промышленного комплекса США, который получает прибыль от продажи оружия и техники в Европу, вынужденную тратить все больше средств на военные нужды. Представитель России при НАТО Александр Грушко уточнил, что европейские страны тратят на оборону "250 млрд - запредельную сумму, которая превышает, на минуточку, совокупные военные расходы России и Китая". 70 млрд, по его словам, должно пойти на закупку вооружений. По мнению Грушко, это колоссальная сумма, означающая, что Европа "движется в сторону милитаризации в условиях, когда нет никакой военной опасности". Другие данные у стокгольмского Института изучения проблем мира (SIPRI). Его эксперты подсчитали, что совокупные расходы на оборону РФ и Китая в 2016 году составили 284,2 млрд долларов. Если предположить, что Александр Грушко озвучил суммы в евро (сам он не уточнил, в какой валюте приводит данные), то траты ЕС, с одной стороны, и России и Китая - с другой, примерно равны. В то же время, как сообщил на днях SIPRI, по темпам роста расходов на оборону в минувшем году в тройке лидеров оказались США, Китай и Россия. Финансовая подпитка конфликта на Украине и продажа оружия Украинский конфликт был назван главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым одним из главных дестабилизирующих факторов в Европе. Урегулирование противостояния на юго-востоке Украины, по его словам, возможно только политическим путем, однако "европейские страны оказывают вооруженную помощь киевскому режиму, провоцируя его на продолжение войны". Однако в февральском отчете стокгольмского Института изучения проблем мира говорится о том, что "повстанцы на востоке Украины получали от России танки, военные транспортные средства, противотанковые и противоракетные комплексы". Что касается социальных расходов, то, по данным немецких СМИ, Россия ежегодно тратит на зарплаты и соцобеспечение жителей "ДНР" и "ЛНР" около одного миллиарда евро. Когда начнется диалог Одним из наиболее часто произносимых на конференции слов стало слово "диалог". Только с его помощью можно восстановить доверие между Россией и Европой, подчеркнул генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер: "Разделение между Востоком и Западом углубляется, но золотая середина существует. Нужно искать области для сотрудничества, нужно быть прагматичными. Иного выхода у нас нет". "Разногласия должны быть нивелированы для общего удара по терроризму", - согласился с ним руководитель аппарата министра национальной обороны Греции Теологос Симеонидис. По словам представителя России в НАТО Александра Грушко, полноценному диалогу мешает тот факт, что общение между военными России и НАТО полностью прервано. Возможно, диалог будет возобновлен уже в ближайшее время. Как заявил в апреле генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, "это (политический диалог с Россией. - Ред.) будет главный вопрос, когда лидеры НАТО соберутся в мае в Брюсселе". Об игнорировании российской стороны речь не идет. "Поскольку Россия является нашим соседом, мы должны выстроить отношения с ней наилучшим способом", - отметил Столтенберг.