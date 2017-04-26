Эрдоган: Путин изменил отношение к Асаду. Москва - отношение не изменилось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз потребовал ухода сирийского диктатора Башара Асада. "В Сирии не может быть решения, пока Асад сохраняет власть", - заявил Эрдоган 25 апреля в интервью агентству Reuters. По словам Эрдогана, сирийский правитель использует против своего народа танки, бомбардировщики, бочковые бомбы, химическое оружие. Конфликт может закончиться лишь тогда, когда Асад будет отстранен от власти, считает президент Турции. По словам Эрдогана, он обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным, который дал понять, что российская поддержка Асада может ослабнуть. В беседе Путин якобы заявил Эрдогану, что не является адвокатом Асада. В Кремле придерживаются прежней позиции России в отношении президента Сирии Башара Асада, сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». Комментируя высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Россия изменила свое отношение к президенту Сирии Башару Асаду, Песков отметил, что позиция Кремля «последовательна и хорошо известна». «Путин, не являясь адвокатом Асада, является адвокатом международного права и защитником международного права», — пояснил Песков.

