Турция пересмотрит свою позицию по стремлению к членству в ЕС - Эрдоган

Анкара пересмотрит свою позицию относительно возможного членства в ЕС, так как Брюссель затягивает переговоры по данному вопросу, а некоторые европейские страны и вовсе враждебно относятся к Турции. Об этом заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в опубликованном интервью агентству Reuters. "Если они не действуют искренне, мы должны найти путь назад. Почему мы должны стремиться к этому и далее? Мы ведем переговоры уже 54 года", - сказал он, добавив, что вопрос о членстве Турции в ЕС может быть вынесен на общенациональный референдум. "Великобритания спросила свой народ, и они проголосовали за выход из ЕС. Теперь они со спокойствием и уверенностью двигаются в новое будущее. Это было и в Норвегии. То же самое может произойти и в Турции", - подчеркнул Эрдоган, отметив, что ЕС находится "на грани исчезновения". "Одно или два государства не смогут поддерживать жизнедеятельность ЕС. Чтобы сделать союз сильным, нужна такая страна, как Турция: другая страна, которая представляет другую веру, - считает он. - Но не похоже, чтобы члены ЕС это осознавали. Им представляется крайне сложным принять мусульманское государство, такое как Турция". Напомним, что Эрдоган выразил также решением ПАСЕ вернуть Турцию под мониторинг.