Анкара пересмотрит свою позицию относительно возможного членства в ЕС, так как Брюссель затягивает переговоры по данному вопросу, а некоторые европейские страны и вовсе враждебно относятся к Турции. Об этом заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в опубликованном интервью агентству Reuters. "Если они не действуют искренне, мы должны найти путь назад. Почему мы должны стремиться к этому и далее? Мы ведем переговоры уже 54 года", - сказал он, добавив, что вопрос о членстве Турции в ЕС может быть вынесен на общенациональный референдум. "Великобритания спросила свой народ, и они проголосовали за выход из ЕС. Теперь они со спокойствием и уверенностью двигаются в новое будущее. Это было и в Норвегии. То же самое может произойти и в Турции", - подчеркнул Эрдоган, отметив, что ЕС находится "на грани исчезновения". "Одно или два государства не смогут поддерживать жизнедеятельность ЕС. Чтобы сделать союз сильным, нужна такая страна, как Турция: другая страна, которая представляет другую веру, - считает он. - Но не похоже, чтобы члены ЕС это осознавали. Им представляется крайне сложным принять мусульманское государство, такое как Турция". Напомним, что Эрдоган выразил также решением ПАСЕ вернуть Турцию под мониторинг.
Турция пересмотрит свою позицию по стремлению к членству в ЕС - Эрдоган
- Политика - 26 Апреля 2017, 10:43