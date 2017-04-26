Парламент Чехии признал Геноцид армян 1915 года в Османской империи. Об этом поздно вечером сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. "Парламент Чехии немногим ранее 104-мя голосами признал Геноцид армян", - написал Балаян на своей странице в Twitter. Геноцид армянского народа в Османской империи стал одним из худших зверств в новейшей истории. Об этом, Как передает ТАСС, пресс- секретарь Пражского града Иржи Овчачек процитировал журналистам текст письма президента Чехии Милоша Земана, направленного духовному лидеру армянской общины в республике. "Мы вспоминаем 102-ю годовщину с того времени, когда на территории Армении (в Османской империи - прим. ТАСС) прошли массовые убийства армянского населения, - отмечается в документе. - Я несколько раз лично, в последнем случае во время государственного визита в Армению и на переговорах с президентом Сержем Саргсяном в июне прошлого года, назвал эти зверства геноцидом". Милош Земан подчеркнул, что "невозможно не вспоминать о событиях, в результате которых лишились жизни 1,5 миллиона невинных людей". "Это одно из наихудших зверств, свидетелем которого было человечество", - отметил глава Чехии.