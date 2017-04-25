Премьер Израиля отказался от встречи с министром иностранных дел ФРГ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил намеченную на вторник, 24 апреля, встречу в Иерусалиме с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем (Sigmar Gabriel). Причиной стало намерение немецкого политика провести беседу с представителями израильской оппозиции, выступающими против дальнейшего строительства еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях. Накануне глава израильского правительства дал понять, что он негативно относится к желанию Зигмара Габриэля встретиться с левыми правозащитными организациями Израиля. По данным израильского "Канала 2", Нетаньяху поставил Габриэля перед выбором - встречаться с правозащитниками или с ним.