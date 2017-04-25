РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что сейчас ситуация в международных отношениях тяжелее, чем она была в разгар "холодной войны". "Безусловно, жестче сейчас… Тогда существовали две империи: Западная и Советская, каждая из которых подогревала конфликты с соперником на территории третьих стран. Но никогда не на своих границах и никогда напрямую. Даже публичная риторика была мягче. Тогда оба лагеря не переходили грани дозволенного. Сегодня никаких правил больше нет", — приводятся слова министра в журнале Esquire. Нынешние отношения Москвы и Вашингтона Лавров охарактеризовал словом "ожидание". По его словам, они пока развиваются по инерции, поскольку на местах еще остаются люди из команды предыдущего американского президента Барака Обамы. Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что ему и госсекретарю США Рексу Тиллерсону удается выстроить отношения, и отметил, что у него были "если не приятельские, то хорошие отношения" со всеми госсекретарями. Лавров признал, что дипломаты разных стран могут выступать с жесткой риторикой в адрес друг друга, а потом нормально общаться лично. А во время трудных переговоров, когда партнеры "не слышат", российскому министру помогают мысли о любимой футбольной команде, сказал он изданию.