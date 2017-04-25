Премьер Израиля ставит условия главе МИД Германии

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), находящийся с официальным визитом в Израиле, оказался перед необходимостью сложного выбора. На вторник, 25 апреля, была запланирована его встреча с левыми правозащитными организациями Израиля. Однако она оказалась под угрозой. Как сообщило местное телевидение, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность отмены переговоров с немецким министром, которые должны состояться во вторник. По данным израильского "Канала 2", Нетаньяху поставил Габриэля перед выбором - встречаться с правозащитниками или с ним. Обе встречи должны состояться в Иерусалиме во второй половине дня 25 апреля. В разговоре Габриэля с "представителями гражданского сообщества" ожидается участие левых объединений, в частности организации отслуживших солдат Breaking the Silence ("Нарушающие молчание"), которая критически относится к политике поселений израильского правительства, и НКО "Бецелем", заботящейся о соблюдении прав палестинцев. В понедельник в День памяти жертв Холокоста Габриэль принял участие в памятных мероприятиях в мемориальном комплексе Яд-Вашем, возложив венок в Зале памяти. Выступая в Иерусалиме, министр указал, что Германия несет историческую ответственность за осуществленные нацистами преследования евреев и преступления Второй мировой войны. Глава МИД Германии подчеркнул, что эта ответственность является "напоминанием и обязательством выступать против антисемитизма и в защиту человеческого достоинства, за терпимость и понимание между народами".