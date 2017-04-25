Марин Ле Пен временно покидает пост главы правопопулистской партии "Национальный фронт". Об этом он заявила вечером в понедельник, 24 апреля. Это решение она объяснила тем, что не хочет быть кандидатом от конкретной партии. Тем самым Ле Пен намерена попытаться привлечь на свою сторону более широкий круг избирателей. "Я больше не глава "Национального фронта", а кандидат в президенты", - заявила она в телеэфире. В первом туре президентских выборов во Франции победил лидер независимого движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон. Он получил 24,01 процента голосов, Ле Пен - 21,3 процента. За ними следуют кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон с результатом 20,01 процента и ультралевый политик Жан-Люк Меланшон, набравший 19,58 процента голосов. Всего в выборах участвовали 11 кандидатов. Уровень участия в голосовании составил 77,77 процента против 79,5 процента на прошлых президентских выборах пять лет назад. Второй тур выборов президента Франции пройдет 7 мая. Эксперты единодушно предсказывают победу в нем Эмманюэлю Макрону.