Франсуа Олланд: «Мы никогда не перестанем говорить о Геноциде армян»

Мы не должны отступать от пути криминализации отрицания Геноцида армян. Об этом заявил президента Франции Франсуа Олланд выступая на мероприятии, посвященное 102-ой годовщине Геноцида армян, организованном Координационным Советом армянских организаций Франции (CCAF) в Париже. «Это был мой долг прийти сюда и почтить память жертв Геноцида армян. Мы должны быть всегда мобилизованы, так как борьба за память о трагедии – это борьба, - отметил Олланд. - Борьба за то, чтобы отрицать всякое искажение исторической правды. Франция солидарна с армянским народом, что я доказал своим визитом в Армению. Только историческая правда может объединять. Я должен сказать, что мы не должны отступать от пути криминализации отрицания Геноцида. Отрицание – это не мнение, это отрицание правды». По его словам, Франция должна при каждой возможности говорить Турции, что это был Геноцид и его надо признать. Олланд сообщил, что будет создан архив по вопросу Геноцида армян. «Вследствие многочисленных нарушений прав человека в мире сегодня, 24-ое апреля, нам напоминает о том, что мы должны действовать. Знайте, что между армянским и французским народами неразрушимая связь, это братская связь", - сказал он. Мы никогда не перестанем говорить о Геноциде армян. Этот подход не может быть пересмотрен. «С этого года, каждый год, начиная с 24-го апреля в школах будет проводиться неделя исследований и изучений геноцидов», - отметил Олланд. Олланд возложил венок к памятнику Комитаса.