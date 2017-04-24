Президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным посланием по случаю 24 апреля. Он назвал геноцид, как и его предшественник, "Мец егерном". Начиная с 1915 года,.1,5 млн. армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть, сказал он. «Сегодня мы вспоминаем и взываем к памяти тех, кто прошел через муки одного из чудовищных варварств 20 века – Мец егерна. Начиная с 1915 года, в последние годы Османской империи, полтора миллиона армян стали жертвами депортаций, резни и маршрутов смерти. Я присоединяюсь к армянской общине Америки и всему мировому армянству, скорбящему по безвинно убиенным, и разделяю скорбь потерь. Размышляя об этом мрачном фрагменте истории человечества, мы воздаем должное непоколебимому духу армянского народа. Многие возвели новую жизнь в Соединенных штатах и привнесли свой неоценимый вклад в развитие нашей страны, сохранив в своих сердцах память об исторической родине, где их предки сотворили одну из мощных древних цивилизаций. Надо помнить о варварствах, чтобы не позволить их повторения. Мы приветствуем усилия по признанию болезненных фактов, которые предпринимаются со стороны армян и турок – как важнейший шаг для подготовки фундамента толерантного будущего».