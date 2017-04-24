Макрон почтил память жертв геноцида армян

  • Lragir.am
  • Политика - 24 Апреля 2017, 19:16
Кандидат в президенты Франции, получивший в первом туре наибольшее число голосов, Эммануэль Макрон посетил памятник Комитасу в сквере Канады в Париже и почтил память жертв геноцида армян.

Его сопровождали представители армянских организаций Франции Ара Торанян и Мурад Папазян.

Макрон заявил, что в случае избрания президентом продолжит традицию чтить память жертв геноцида и будет последовательно работать на криминализацию отрицания геноцида.

Ожидается прибытие к памятнику Комитаса и действующего президента Франсуа Олланда. 

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