Макрон почтил память жертв геноцида армян

Кандидат в президенты Франции, получивший в первом туре наибольшее число голосов, Эммануэль Макрон посетил памятник Комитасу в сквере Канады в Париже и почтил память жертв геноцида армян. Его сопровождали представители армянских организаций Франции Ара Торанян и Мурад Папазян. Макрон заявил, что в случае избрания президентом продолжит традицию чтить память жертв геноцида и будет последовательно работать на криминализацию отрицания геноцида. Ожидается прибытие к памятнику Комитаса и действующего президента Франсуа Олланда.