Заявление Эрдогана по случаю 24 апреля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением 24 апреля – в День поминовения жертв геноцида армян. В сравнении с заявлениями прежних лет, нынешнее, пожалуй, наиболее безадресное и обобщенное. Его послание было зачитано во время мероприятия в церкви Ферикой Сурб Вардананц, сообщает Анатолийское агентство. Эрдоган, избегая констатации исторических фактов, говорит лишь «о гражданах, распрощавшихся с жизнью в сложных условиях Первой мировой войны», соболезнуя их внукам. Он отмечает роль армянской обшины в деле развития страны, отмечая, что армяне «как вчера, так и сегодня являются равноправными и свободными гражданами страны, исполняя важную роль в общественной, политической и коммерческой жизни». Эрдоган отметил, что они продолжат работу, нацеленную на сохранение памяти османских армян и наследия армянской культуры». Касаясь вопроса о выборах Константинопольского патриарха, он пожелал скорейшего и успешного завершения процесса. «Я молю Бога об умиротворении душ миллионов османских граждан, которые распрощались с жизнью в тяжелые годы Первой мировой», говорится в послании.