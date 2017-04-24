ПАСЕ требует отставки Аргамунта

Депутаты ПАСЕ официально обнародовали требование об отставке президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта Немец Аксель Фишер, глава группы ЕНП, к которой принадлежит Аграмунт, присоединился к претензиям и заявил о недоверии Аграмунту. Стоит отметить, что в ПАСЕ нет предусмотренной процедуры импичмента и отставки президента. Педро Аграмунт, пользуясь этим, несколько раз попытался продолжить заседание. Однако депутаты заблокировали дискуссию и один за одним выступали с требованием, чтобы Аграмунт немедленно прекратил исполнять полномочия. Как отметил украинский представитель в ПАСЕ Борислав Береза в Фейсбуке, в зале произошли «десятки выступлений за снятие Аграмунта. «Ни единого в его поддержку. Сессия прервана» – отметил он. По словам еще одного представителя Украины в ПАСЕ Ирины Геращенко, Аграмунта «мокрыми тряпками гоняют по залу ПАСЕ» из-за связей с Асадом и Россией. Член делегации Украины в ПАСЕ нардеп Георгий Логвинский говорит, что «теперь в ПАСЕ все поймут, что Россия токсичная страна. Зал един в требованиях отставки Аргамунта». Ранее сообщалось, что Аграмунт сбежал из зала после обвинений украинской стороны, а также обвинил российские СМИ в манипуляции из-за его поездки в Сирию.