Заруи Постанджян: Армения должна отозвать подписи под армяно-турецкими протоколами

Армения должна отозвать подписи под армяно-турецкими протоколами, подписанными в 2009г. в Цюрихе. Об этом заявила сегодня в беседе с журналистами в мемориальном комплексе «Цицернакаберд» депутат парламента Армении, председатель партии «Страна абрикоса» Заруи Постанджян. «Требования армянского народа должны быть перенесены в правовую плоскость. Касательно этого я представила 3 законопроекта», – сказала она. По словам Постанджян, Армения не должна оплакивать, она должна представлять свои требования, добиваться признания своих прав. «Мы возродились, возрождение продолжится. Оплакивать и требовать признания от других государств – неэффективно. Мы должны требовать компенсации за понесенный ущерб – материальный, моральный, территориальный. Это должно стать компонентом нашей политики и дипломатии», – сказала она, подчеркнув: «Нельзя молчать, нужно добиться признания своих прав». При этом Заруи Постанджян указала, что она также выступает за установление дипломатических отношений с Турцией – без предусловий. Но Турция не только выдвигает предусловия, у нее также большой аппетит», – сказала Постанджян, добавив: Эрдогана ждет такая же судьба, что и других диктаторов. Об этом сообщает Panorama.am.