Вице-президент Индии прибудет в Армению с официальным визитом

Вице-президент Индии Мохаммад Хамид Ансари прибудет 24-го апреля в Армению с трехдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба армянского правительства. В рамках визита Ансари встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном и главой МИД Эдвардом Налбандяном. Вице-президент Индии посетит мемориальный комплекс "Цицернакаберд" и воздаст дань памяти жертвам Геноцида армян. Он также встретится с со студентами и профессорско-преподавательским составом Ереванского государственного университета и посетит Институт древних рукописей "Матендаран".