Вряд ли во время правления Эрдогана возможен региональный мир

Конституционные реформы в Турции указывают на то, что времена султанского правления Эрдогана продолжаются, заявил сегодня на мемориальном комплексе Цицернакаберд вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов. Он отметил, что во времена правления Эрдогана мы вряд ли придем к региональному миру. «Турция усугубила пропасть между народом и его историей. Турция еще больше углубила политику отрицания и отошла от пути примирения с собственной историей. Перспективы говорить с подобным соседом на языке примирения кажутся туманными, и сложно ожидать, что в период правления Эрдогана геноцид армян может быть признан, и Турция найдет в себе смелость выйти на очную ставку со своей историей», сказал Шармазанов.